Інфляція на початку 2025 року виявилася вищою, ніж очікував НБУ

Інфляція в Україні у січні 2025 року досягла 12,9% у річному вимірі і виявилася вищою за прогноз Національного банку України.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

В НБУ вважають основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни.

В НБУ також вважають, що інфляція повернеться до зниження у другій половині 2025 року і прямуватиме до цільового показника у 5%.

Нацбанк зазначив, що сирі продукти харчування подорожчали на 11,8%. У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль. Рекордно тепла січнева погода сприяла збільшенню пропозиції яєць і молока. Пропозиція овочів та фруктів розширилася завдяки активізації імпорту. Натомість ціни на свинину, курятину й цукор наближалися до цін країн ‒ торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й зростання цін на борошно та крупи під впливом ефектів низьких торішніх врожаїв.

Крім того, базова інфляція пришвидшилася до 11,7%. Подорожчання оброблених продовольчих товарів у січні становило 15,9% рік до року. Пришвидшення зростання цін пояснюється збільшенням закупівельних цін на сировину, а також виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами зростали ціни на хліб, хлібо- і м'ясопродукти, олію. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад.

Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання до 4,3% рік до року через курсові ефекти в попередні періоди. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг становили 14,2%, також пришвидшившись у січні проти грудня. Частково це пояснюється переглядом тарифів, зокрема їх підвищенням окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості поліса ОСЦПВ.

Крім того, адміністративно-регульовані ціни зросли на 17,5%, а темпи зростання цін на пальне становили 12,1%. У січні зростання цін на пальне суттєво пришвидшилося проти грудня під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторми в Чорному морі на початку року. Водночас суттєвіше здорожчання пального стримувалося шляхом конкуренції між мережами АЗС на тлі досить сезонно низького попиту.