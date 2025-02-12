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АНАЛІТИКА

Агенція ООН з промислового розвитку відкриє офіс в Україні, займатиметься проєктами відновлення

 

Агенція ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) планує відкрити офіс в Україні, який забезпечуватиме ефективне управління проєктами повоєнного відновлення.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца під час зустрічі зі старшим координатором ЮНІДО з питань України Штефаном Сікарсом.

Зазначається, що Беца відзначила помітне розширення проєктів ЮНІДО протягом останніх років, а також підкреслила важливість приділення цією організацією уваги як питанням оперативної відбудови руйнувань, спричинених війною Росії проти України, так і питанням допомоги у повоєнному відновленні України.

"Вітаємо плани ЮНІДО щодо створення офісу в Україні, який забезпечуватиме ефективне управління проєктами, враховуючи критичну важливість швидкого повоєнного відновлення економіки України, а також унікальний досвід організації у сферах циркулярної економіки та зеленого відновлення промисловості, декарбонізації та сталої енергетики, трансферу технологій та розвитку інфраструктури", - зазначила заступниця міністра.

Україна є членом ЮНІДО з дня її заснування у 1966 році. Із 1999 року в Україні працює Координатор ЮНІДО.

За сприяння організації в Україні було реалізовано низку проєктів в сфері промислового розвитку, сталого управління водними ресурсами, поводження з відходами, екологічного оздоровлення промислово забруднених територій та інші.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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