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Україна та Північна Македонія посилили дію «транспортного безвізу»
11:53 12.02.2025 |
Україна та Північна Македонія підписали протокол до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення, що дозволить забезпечити стабільне використання бездозвільної системи вантажних та пасажирських перевезень.
Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та заступник прем'єр-міністра Північної Македонії - міністр транспорту Александр Ніколовський підписали протокол до Угоди між державами про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.
Наголошується, що підписання документа врегульовує можливість виконання функціонування лібералізації вантажних перевезень між країнами. Йдеться про можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення вантажів без потреби у дозволах.
Наразі українським перевізникам доступна можливість виконувати бездозвільні вантажні перевезення із 35 країнами.
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