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АНАЛІТИКА

Україна та Північна Македонія посилили дію «транспортного безвізу»

 

Україна та Північна Македонія підписали протокол до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення, що дозволить забезпечити стабільне використання бездозвільної системи вантажних та пасажирських перевезень.

Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та заступник прем'єр-міністра Північної Македонії - міністр транспорту Александр Ніколовський підписали протокол до Угоди між державами про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Наголошується, що підписання документа врегульовує можливість виконання функціонування лібералізації вантажних перевезень між країнами. Йдеться про можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення вантажів без потреби у дозволах.

Наразі українським перевізникам доступна можливість виконувати бездозвільні вантажні перевезення із 35 країнами.
 

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