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"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
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Уряд затвердив порядок виплат пенсій та страхових виплат українцям, що проживають за кордоном або на ТОТ
Кабінет міністрів затвердив порядок виплати пенсій та здійснення страхових виплат особам, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Затверджено порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території», - йдеться у повідомленні.
Постановою внесено також зміни до порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках та до постанови КМУ від 08.06.2016 №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
Крім того, Кабмін визнав такими, що втратили чинність, постанови від 02.07.2014 №234 про затвердження Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території АР Крим та м.Севастополя та від 05.11.2014 №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
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