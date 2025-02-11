Фінансові новини
- |
- 11.02.25
- |
- 22:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реальні доходи населення в ОЕСР у III кварталі зросли на 0,2%
17:19 11.02.2025 |
Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у третьому кварталі 2024 року зросли на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомляється у звіті ОЕСР.
У другому кварталі, згідно з переглянутими даними, підвищення також становило 0,2%, а не 0,4%, як було оголошено раніше.
Реальний ВВП у розрахунку на душу населення в липні-вересні збільшився на 0,3%, як і в попередні три місяці.
У G7 підвищення подушних доходів зафіксували всі держави, окрім Великої Британії, де показник знизився на 0,1%. Дані щодо Японії відсутні.
Серед країн ОЕСР за межами "сімки" найістотніший приріст було відзначено в Іспанії (на 2,2%), а найістотніший спад - у Данії (на 1,8%).
У США доходи населення в третьому кварталі підвищилися на 0,1% після нульової зміни в попередні три місяці, ВВП на душу населення зріс на 0,6% (на 0,5% у другому кварталі).
Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до неї входять 38 держав.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня - ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Перші санкції адміністрації Трампа проти Росії: ціллю стала компанія з Барнаула
|WP: оголошень США про нову допомогу Україні на «Рамштайні» не буде
|Рада провалила голосування за новий закон про кредитну історію. Його ухвалення є одним із зобов’язань перед МВФ
|Трамп зупиняє закон, що забороняв підкуп іноземних посадовців в інтересах США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші інвестиції
|Уряд затвердив нові правила для торгівлі - що зміниться після завершення воєнного стану
|Уряд затвердив порядок виплат пенсій та страхових виплат українцям, що проживають за кордоном або на ТОТ
|Реальні доходи населення в ОЕСР у III кварталі зросли на 0,2%
|В Україні підтвердили переговори з угорською компанією про транзит газу в Придністров'я
|Рада схвалила за основу законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків
Бізнес
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами
|Розвідка Південної Кореї заявила, що DeepSeek «надмірно збирає» персональні дані
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ