Реальні доходи населення в ОЕСР у III кварталі зросли на 0,2%

Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у третьому кварталі 2024 року зросли на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомляється у звіті ОЕСР.

У другому кварталі, згідно з переглянутими даними, підвищення також становило 0,2%, а не 0,4%, як було оголошено раніше.

Реальний ВВП у розрахунку на душу населення в липні-вересні збільшився на 0,3%, як і в попередні три місяці.

У G7 підвищення подушних доходів зафіксували всі держави, окрім Великої Британії, де показник знизився на 0,1%. Дані щодо Японії відсутні.

Серед країн ОЕСР за межами "сімки" найістотніший приріст було відзначено в Іспанії (на 2,2%), а найістотніший спад - у Данії (на 1,8%).

У США доходи населення в третьому кварталі підвищилися на 0,1% після нульової зміни в попередні три місяці, ВВП на душу населення зріс на 0,6% (на 0,5% у другому кварталі).

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до неї входять 38 держав.