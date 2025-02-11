Під мита Трампа із березня потрапить українська сталь, у Києві шукають рішення

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених США тарифів.

Про це вона написала в X (Twitter) після того, як американський президент Дональд Трамп ухвалив рішення ввести 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію, передає "Європейська правда".

У понеділок, 10 лютого Трамп підписав указ, яким скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї.

В указі йдеться про те, що з 12 березня 2025 року всі попередні винятки для України щодо імпорту сталі та похідних виробів зі сталі будуть скасовані.

Починаючи з цієї дати, до України, як і до всіх інших країн, буде застосовуватися мито в розмірі 25%.

Трамп стверджує, що від скасування мит на українську сталь виграли не українські, а європейські виробники. В указі йдеться про те, що імпорт з України залишився на рівні 0,5% від загального імпорту США, тоді як імпорт з ЄС зріс з 11,2% до 14,8%.

Свириденко заявила, що Міністерство економіки доклало всіх зусиль, "щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США".

"Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії", - заявила вона.

Водночас українська міністерка запевнила, що й надалі налаштована на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.