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АНАЛІТИКА

Споживчі настрої українців покращуються другий місяць поспіль - Info Sapiens

14:25 11.02.2025 |

Економіка

Споживчі настрої українців покращуються другий місяць поспіль - Info Sapiens

 

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців зріс на 4,4 пункти у січні 2025 року та становить 75,6 пункти (за шкалою від нуля до 200), тоді як у грудні-2024 від також зріс на 0,4 пункти та становив 71,1п., констатується у дослідженні агентства Info Sapiens.

"На початку 2025 року динаміка індексів споживчих настроїв населення України демонструє позитивні зміни у порівнянні з груднем 2024 року: покращилося поточне становище та економічні очікування у короткостроковій перспективі. Водночас, очікування щодо розвитку економіки на п'ять років дещо погіршилися, що вказує на невизначеність у довгострокових прогнозах" - наголошують аналітики Info Sapiens.

За даними дослідження, серед складових індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 57,9 п., що на 6,4 п. вище за рівень цього показника у грудні. В межах ІПС індекс поточного особистого матеріального становища зріс на 5,9 п. та становить 53,5 п., а індекс доцільності великих покупок зріс на 6,8 п. та становить 62,3 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у січні зріс на 3,2 п. та складає 87,4 п. Динаміка складових цього індексу також позитивна: індекс очікуваних змін особистого матеріального становища складає 86,8 п., що на 2,4 п. вище за рівень цього показника у грудні, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зріс на 7,4 п. та складає 72,26 п. Проте, індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п'ять років зменшився на 0,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 102,6 п.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,2 п. та складає 122,1 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,2 п. та складає 185,3 п.. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 1,4 п. та складає 167,1 п.

Споживчі настрої українців покращуються другий місяць поспіль - Info Sapiens
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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