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На приватизаційних аукціонах за тиждень залучили майже ₴119 мільйонів - який найдорожчий лот
11:51 11.02.2025 |
Фонд державного майна України 3 - 7 лютого 2025 року провів 9 успішних приватизаційних аукціонів, на яких реалізував активи на 118,77 млн грн.
Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 9 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 118,77 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 114 учасників», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим лотом минулого тижня став комплекс будівель у Кропивницькому. За об'єкт змагалося 53 потенційні інвестори, що збільшило стартову ціну з 1 810 грн до фінальних 110 000 000 грн.
Цього тижня ФДМУ запланував проведення 20 онлайн-аукціонів з приватизації. Зокрема, за торги будуть виставлені єдині майнові комплекси ДП «Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання» та ДП «Браїлівський сокоморсовий завод». Крім того, оголошено продаж державного пакету акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Завод «Радіореле».
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