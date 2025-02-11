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АНАЛІТИКА

На приватизаційних аукціонах за тиждень залучили майже ₴119 мільйонів - який найдорожчий лот

11:51 11.02.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України 3 - 7 лютого 2025 року провів 9 успішних приватизаційних аукціонів, на яких реалізував активи на 118,77 млн грн.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 9 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 118,77 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 114 учасників», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим лотом минулого тижня став комплекс будівель у Кропивницькому. За об'єкт змагалося 53 потенційні інвестори, що збільшило стартову ціну з 1 810 грн до фінальних 110 000 000 грн.

Цього тижня ФДМУ запланував проведення 20 онлайн-аукціонів з приватизації. Зокрема, за торги будуть виставлені єдині майнові комплекси ДП «Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання» та ДП «Браїлівський сокоморсовий завод». Крім того, оголошено продаж державного пакету акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Завод «Радіореле».
 

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