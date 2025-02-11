Укргазбанк підписав нову гарантійну угоду з Групою ЄІБ

Укргазбанк (UGB) зможе профінансувати український бізнес на суму близько 27 млн євро завдяки новій угоді про надання часткового покриття в межах Гарантійного механізму «EU4Business» з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба UGB.

«Це нове партнерство з Укргазбанком забезпечить фінансування українських підприємств на суму 27 млн євро на вигідніших умовах кредитування, особливо для тих, хто не має достатнього заставного забезпечення. Це допоможе їм подолати поточні виклики та сприятиме розвитку як в Україні, так і в Європі», - сказала Тереза Червінська, віцепрезидентка Групи Європейського інвестиційного банку, відповідальна за діяльність банку в Україні.

Зазначається, що гарантія покриватиме від 30% до 80% зобов'язань за кредитними угодами, спрямованими на фінансування інвестиційних проєктів, обігового капіталу та інших цілей, що підтримують розвиток малого та середнього бізнесу.

Гарантія ЄІБ покриватиме також документарні операції - такі як банківські гарантії та акредитиви. У подальшому планується розширити покриття гарантії ЄІБ на операції факторингу.

Кредити надаватимуться на термін від 6 місяців в гривні, доларах США або євро.

Позичальники МСБ отримуватимуть перевагу від участі в Гарантійному механізмі ЄІБ у вигляді зменшення до 60% вимог до забезпечення за їх кредитними операціями.

Укргазбанк найближчим часом розпочне приймання заявок від позичальників. Підприємці МСБ можуть звертатися до відділень банку для отримання детальної інформації та подання заявок на кредитування за Гарантійним механізмом «EU4Business».

Як повідомлялося, Укргазбанк підтримує малий та середній бізнес, який постраждав від війни, за ініціативою "Вікно відродження підприємства" (ERW), що реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Європейського Союзу. Мета цієї ініціативи - допомогти українським компаніям відновитися, відбудуватися та сприяти економічному відновленню країни.