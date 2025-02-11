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Індекс сприйняття корупції: в України мінус один бал за рік та 105 місце зі 180

Індекс сприйняття корупції: в України мінус один бал за рік та 105 місце зі 180

 

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International у вівторок, 11 лютого, оприлюднила результати дослідження "Індекс сприйняття корупції-2024", в якому Україна з 35 балами посіла 105-те місце серед 180 країн світу. Звіт опубліковано на сайті організації.

Порівняно з попереднім роком Україна втратила один бал за 100-бальною системою (більше балів - вище місце) і опустилась на одну позицію.

"Мінус один - це поки не показник падіння, але він свідчить про початок стагнації. Це тривожний сигнал для влади, що десь ми зробили недостатньо", - прокоментував результати дослідження виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

На сприйняття корупції в Україні вплинули як позитивні, так і негативні події.

Серед хорошого експерти Transparency International назвали відновлення публічного електронного декларування та звітування партій, ухвалення державної антикорупційної програми, оновлення законодавства про закупівлі Міноборони та діяльності антикорупційних органів, їхню активну роботу та винесення 142 вироків ВАКС у великих корупційних справах.

Серед негативних факторів - загрози для ефективної реалізації державної антикорупційної програми через саботаж окремих держорганів, тиск на журналістів та громадськість, випадки політичного впливу, скандали з витоками в НАБУ та у закупівлях Міноборони.

Для подолання стагнації та посилення антикорупційного поступу Transparency International рекомендує Україні зосередитися на продовженні розпочатих реформ та повноцінному виконанні рекомендацій, викладених у Ukraine Facility Plan, Звіті про розширення ЄС щодо України та програмі МВФ в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF).

Серед сусідів України найкращі позиції - у Польщі. Вона, як і Україна, втратила один бал, але все одно зберігає високе 53-тє місце з 53 балами. Значно погіршила свої показники за рік Словаччина - 49 балів (-5, 59 місце). Далі йдуть Румунія - 46 балів (+0, 65 місце), Молдова - 43 бали (+1, 76 місце) та Угорщина - 41 бал (-1, 82 місце).

Північна сусідка України Білорусь посіла 114 місце з 33 балами, а Росія внизу рейтингу з 22 балами (154 місце).

Індекс сприйняття корупції: в України мінус один бал за рік та 105 місце зі 180

 

Перші місця в рейтингу сприйняття корупції посідають Данія (90 балів), Фінляндія (88 балів) та Сінгапур (84 бали), останні - Венесуела (10 балів), Сомалі (9 балів) і Південний Судан (8 балів).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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