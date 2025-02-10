Інфляція в Україні в січні 2025р сповільнилася до 1,2%, у річному вимірі прискорилася до 12,9% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в січні 2025 року сповільнилося до 1,2% з 1,4% у грудні та 1,9% у листопаді, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Статвідомство нагадало, що у січні-2024 споживчі ціни зросли на 0,4%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками січня-2025 зросла до 12,9% з 12% за результатами 2024 року та 11,2% – за підсумками листопада.

Зазначається, що у січні-2025 базова інфляція залишилася на рівні 1,3% , тоді як у січні минулого року вона складала 0,4%, в результаті у річному вимірі вона досягла 11,7% порівняно із 10,7% за результатами 2024 року.

Згідно з даними Держстату, на споживчому ринку в січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. На 5,5–0,9% зросли ціни на овочі, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби. Водночас на 23,1% подешевшали яйця, на 0,8% та 0,6% знизилися ціни на макаронні вироби і цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,3%.

Одяг і взуття в минулому місяці подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,4%.

Ціни на транспорт зросли на 1,4% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5% і палива та мастил на 2,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 9,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 29,1% та мобільний зв’язок на 15,6%.

Як повідомлялося, Національний банк України у січні погіршив прогноз інфляції на цей рік до 8,4% з 6,9%. Мінекономіки очікує її на рівні 9,5%.

Споживчі ціни у січні 2025р., %*

Січень 2025 до грудня 2024 Січень 2025 до січня 2024 Індекс споживчих цін 1.2 12.9 Продукти харчування та безалкогольні напої 1.2 14.3 Продукти харчування 1.1 14.1 Хліб та хлібопродукти 1.4 16.3 Хліб 2.1 20.3 Макаронні вироби -0.8 9.1 М'ясо та м'ясопродукти 1.0 5.3 Риба та рибопродукти 0.9 11.6 Молоко 1.0 18.1 Сир та м'який сир (сир) 1.9 17.5 Яйця -23.1 -5.1 Масло вершкове 1.5 33.9 Олія соняшникова 2.8 25.4 Фрукти 1.0 12.5 Овочі 5.5 33.9 Цукор -0.6 2.4 Безалкогольні напої 2.2 15.0 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1.6 14.2 Одяг та взуття -5.5 -4.3 Одяг -5.6 -4.0 Взуття -5.4 -5.1 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 0.2 19.1 Утримання та ремонт житла 0.7 4.2 Водопостачання 0.7 0.7 Прибирання сміття 0.6 9.6 Каналізація 0.6 0.6 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.5 10.3 Електроенергія 0.0 63.6 Природний газ 0.0 0.0 Гаряча вода. опалення 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла 0.2 2.0 Охорона здоров'я 1.7 13.7 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання 1.9 14.7 Амбулаторні послуги 1.5 15.6 Транспорт 1.4 10.2 Пальне та олії 2.1 12.1 Транспортні послуги 2.3 11.5 Пасажирський залізничний транспорт 0.5 3.2 Пасажирський автодорожній транспорт 2.5 12.1 Зв'язок 9.1 19.0 Відпочинок та культура 0.1 0.7 Освіта 0.5 12.1 Ресторани та готелі 1.2 13.6 Різні товари та послуги 2.7 11.6

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані: Держстат