Інфляція в Україні в січні 2025р сповільнилася до 1,2%, у річному вимірі прискорилася до 12,9% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в січні 2025 року сповільнилося до
1,2% з 1,4% у грудні та 1,9% у листопаді, повідомила Державна служба
статистики (Держстат) у понеділок.
Статвідомство нагадало, що у січні-2024 споживчі ціни зросли на 0,4%,
тому у річному вимірі інфляція за підсумками січня-2025 зросла до 12,9%
з 12% за результатами 2024 року та 11,2% – за підсумками листопада.
Зазначається, що у січні-2025 базова інфляція залишилася на рівні
1,3% , тоді як у січні минулого року вона складала 0,4%, в результаті у
річному вимірі вона досягла 11,7% порівняно із 10,7% за результатами
2024 року.
Згідно з даними Держстату, на споживчому ринку в січні 2025 року
порівняно з груднем 2024 року ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 1,2%. На 5,5–0,9% зросли ціни на овочі,
соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки
зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти,
рибу та продукти з риби. Водночас на 23,1% подешевшали яйця, на 0,8% та
0,6% знизилися ціни на макаронні вироби і цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,3%.
Одяг і взуття в минулому місяці подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,4%.
Ціни на транспорт зросли на 1,4% в основному через подорожчання
проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5% і палива та
мастил на 2,1%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 9,1%, що пов’язано з підвищенням
тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 29,1% та мобільний зв’язок на
15,6%.
Як повідомлялося, Національний банк України у січні погіршив прогноз
інфляції на цей рік до 8,4% з 6,9%. Мінекономіки очікує її на рівні
9,5%.
Споживчі ціни у січні 2025р., %*
|
| Січень 2025 до грудня 2024
| Січень 2025 до січня 2024
| Індекс споживчих цін
| 1.2
| 12.9
| Продукти харчування та безалкогольні напої
| 1.2
| 14.3
| Продукти харчування
| 1.1
| 14.1
| Хліб та хлібопродукти
| 1.4
| 16.3
| Хліб
| 2.1
| 20.3
| Макаронні вироби
| -0.8
| 9.1
| М'ясо та м'ясопродукти
| 1.0
| 5.3
| Риба та рибопродукти
| 0.9
| 11.6
| Молоко
| 1.0
| 18.1
| Сир та м'який сир (сир)
| 1.9
| 17.5
| Яйця
| -23.1
| -5.1
| Масло вершкове
| 1.5
| 33.9
| Олія соняшникова
| 2.8
| 25.4
| Фрукти
| 1.0
| 12.5
| Овочі
| 5.5
| 33.9
| Цукор
| -0.6
| 2.4
| Безалкогольні напої
| 2.2
| 15.0
| Алкогольні напої. тютюнові вироби
| 1.6
| 14.2
| Одяг та взуття
| -5.5
| -4.3
| Одяг
| -5.6
| -4.0
| Взуття
| -5.4
| -5.1
| Житло. вода. електроенергія. газ тощо
| 0.2
| 19.1
| Утримання та ремонт житла
| 0.7
| 4.2
| Водопостачання
| 0.7
| 0.7
| Прибирання сміття
| 0.6
| 9.6
| Каналізація
| 0.6
| 0.6
| Утримання будинків та прибудинкових територій
| 0.5
| 10.3
| Електроенергія
| 0.0
| 63.6
| Природний газ
| 0.0
| 0.0
| Гаряча вода. опалення
| 0.0
| 0.0
| Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
| 0.2
| 2.0
| Охорона здоров'я
| 1.7
| 13.7
| Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
| 1.9
| 14.7
| Амбулаторні послуги
| 1.5
| 15.6
| Транспорт
| 1.4
| 10.2
| Пальне та олії
| 2.1
| 12.1
| Транспортні послуги
| 2.3
| 11.5
| Пасажирський залізничний транспорт
| 0.5
| 3.2
| Пасажирський автодорожній транспорт
| 2.5
| 12.1
| Зв'язок
| 9.1
| 19.0
| Відпочинок та культура
| 0.1
| 0.7
| Освіта
| 0.5
| 12.1
| Ресторани та готелі
| 1.2
| 13.6
| Різні товари та послуги
| 2.7
| 11.6
*
- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися)
бойові дії.
Дані: Держстат