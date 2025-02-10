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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у січні перевищив $2,3 мільярда, – Митна служба
17:15 10.02.2025 |
Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували - на $3,2 млрд.
При цьому оподаткований імпорт склав $4,1 млрд, що становить 74% загальних обсягів імпортованих товарів, повідомляє Державна митна служба України.
Для порівняння, за січень 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували - на $3,4 млрд. Оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становило 90% загального обсягу.
У січні 2025 року до України найбільше імпортували товарів з Китаю (на $1,4 млрд), Польщі ($487 млн) та Туреччини ($389 млн).
Водночас експортували з України найбільше до Польщі (на $352 млн), Італії (на $205 млн) та Іспанії (на $202 млн).
Митна служба уточнює, що у загальних обсягах ввезених у січні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
* машини, устаткування та транспорт - $2,2 млрд, при їх митному оформленні сплачено 12,9 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;
* продукція хімічної промисловості - $901 млн, при їх оформленні сплачено 7,3 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
* паливно-енергетичні товари - $734 млн, за їх розмитнення сплачено 14,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів.
Водночас до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
* продовольчі товари - $1,8 млрд;
* метали та вироби з них - $325 млн;
* машини, устаткування та транспорт - $282 млн.
У Митній службі додали, що за січень 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 22,2 млн грн.
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