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Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури - Шмигаль

15:43 10.02.2025 |

Економіка

 

Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль по результатам зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

"Зокрема, 16,5 млн євро ЄІБ виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності. Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об'єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та житловому секторі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Відзначається, що окремо під час зустрічі сторони обговорили фінансування у межах двосторонньої співпраці.

"Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики. Відзначив й інші нагальні пріоритети нашої співпраці, які потребують подальших інвестицій, зокрема, пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектору", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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