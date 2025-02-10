Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури - Шмигаль
15:43 10.02.2025 |
Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль по результатам зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.
"Зокрема, 16,5 млн євро ЄІБ виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності. Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об'єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та житловому секторі", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.
Відзначається, що окремо під час зустрічі сторони обговорили фінансування у межах двосторонньої співпраці.
"Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики. Відзначив й інші нагальні пріоритети нашої співпраці, які потребують подальших інвестицій, зокрема, пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектору", - додав прем'єр.
Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Інфляція в Україні в січні 2025р сповільнилася до 1,2%, у річному вимірі прискорилася до 12,9% - Держстат
|НАБУ відкрило справу про розтрату 430 мільйонів на будівництві нових енергоблоків АЕС, – депутат Железняк
|Переробка м'яса в Україні у 2024р. виросла на 11,5% - Держстат
|Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у січні перевищив $2,3 мільярда, – Митна служба
|Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури - Шмигаль
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $75,6 за барель
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000