В Україні торік обсяги заготівлі металобрухту зросли на 37% - Уавтормет

За підсумками 2024 року обсяги заготівлі брухту чорних металів в Україні становили 1,75 млн т, що на 37% більше показника 2023 року.

Про це повідомила у Фейсбуці асоціація «Уавтормет», передає Укрінформ.

«За підсумками 12 місяців 2024 року відзначається зростання обсягів заготівлі брухту чорних металів, яке становило 37% (було заготовлено близько 1,75 млн т брухту). Така тенденція обумовлена зростанням виробництва сталі на металургійних та ливарних підприємствах з відповідним збільшенням споживання брухту, а також експортними можливостями українських заготівельних компаній протягом звітного року», - йдеться в повідомленні.

Торік також збільшилися на 29,8% обсяги постачання брухту чорних металів українським металургам - до 1,34 млн т. Розрахункові технологічні потреби металургів в цій сировині забезпечені повністю, з перевищенням на 3,5-5,2%.

Суттєво збільшився і експорт сировини у 2024 році - до 293,1 тис. т проти 182,5 тис. т (+60,6%). Як наголошують в асоціації, саме експорт металобрухту дозволяє зберегти ділову активність на українському ринку та сприяє збереженню робочих місць в галузі.