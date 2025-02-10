В Україні падає попит на вживані авто

Упродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 16% менше, ніж у січні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46,6%. Далі йдуть дизельні - 24,4%, електромобілі - 20,5%, гібриди - 4,5% та авто з ГБО - 4%.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 714 авто;

* Skoda Octavia-543;

* Renault Megane-527;

* Volkswagen Tiguan - 407;

* Audi Q5 - 395;

* Volkswagen Passat - 359;

* Nissan Leaf - 355;

* Tesla Model Y - 341;

* Nissan Rogue - 322;

* Tesla Model 3 - 312.