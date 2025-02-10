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АНАЛІТИКА

В Україні падає попит на вживані авто

10:50 10.02.2025 |

Економіка

 

Упродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 16% менше, ніж у січні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46,6%. Далі йдуть дизельні - 24,4%, електромобілі - 20,5%, гібриди - 4,5% та авто з ГБО - 4%.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 714 авто;
* Skoda Octavia-543;
* Renault Megane-527;
* Volkswagen Tiguan - 407;
* Audi Q5 - 395;
* Volkswagen Passat - 359;
* Nissan Leaf - 355;
* Tesla Model Y - 341;
* Nissan Rogue - 322;
* Tesla Model 3 - 312.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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