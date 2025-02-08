Німецький бізнес готується до інвестиційного буму в Україні

Значення Східної Європи для бізнесу Німеччини неухильно зростає - і дедалі більше німецьких компаній збираються інвестувати в цьому регіоні. При цьому найпривабливішими країнами для капіталовкладень вони вважають Польщу, Румунію та Україну, за ними йдуть Угорщина та Чехія. Значну частину запланованих на українському ринку проєктів буде реалізовано вже цього року, незважаючи на російську війну.

Перенесення виробництва з Німеччини до Східної Європи

Такі висновки випливають з опублікованого днями опитування, проведеного міжнародною консалтинговою компанією KPMG і Східним комітетом німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA). Ця впливова підприємницька організація представляє і лобіює інтереси німецьких фірм, які ведуть бізнес із колишніми соцкраїнами Центральної та Східної Європи, а також із пострадянськими державами. В опитуванні брали участь 133 компанії, що працюють у цьому регіоні, їхнє анкетування відбулося в листопаді та грудні 2024 року.

Понад половина з них (55 відсотків) зазначили, що до 2030 року значення східноєвропейських країн для їхнього бізнесу ще більше зросте, і лише сім відсотків очікують зниження їхньої ролі. Тому 42 відсотки опитаних фірм запланували вже на найближчі 12 місяців інвестиції в регіоні, 56 відсотків планують здійснити капіталовкладення в найближчі п'ять років. Ідеться при цьому насамперед про створення або розширення промислового виробництва, частково - про перенесення туди виробничих потужностей.

"Добре відомі проблеми з інвестиційним кліматом у Німеччині змушують тутешні підприємства переводити своє виробництво за кордон. При цьому переважним напрямком є Центральна та Східна Європа. Німецький бізнес уже здійснив там масштабні інвестиції, добре обізнаний з місцевими умовами і водночас залишається поблизу рідної країни", - пояснив у заяві для преси Андреас Ґлунц (Andreas Glunz), який відповідає в німецькому відділенні компанії KPMG за міжнародний бізнес.

На думку опитаних компаній, привабливість регіону полягає передусім у високому внутрішньому попиті та в наявності кваліфікованих кадрів. Низька вартість робочої сили стоїть лише на третьому місці. Стан свого бізнесу в регіоні 45 відсотків фірм вважають "добрим" і навіть "дуже добрим", 38 відсотків дають йому "середню" оцінку, тільки у 16 відсотків справи йдуть "погано" або "дуже погано". При цьому абсолютна більшість у 80 відсотків виходить із того, що в найближчі п'ять років умови для ведення бізнесу покращаться.

Зразкова співпраця німецького бізнесу з Польщею

Особливо задоволені німецькі компанії співпрацею з Польщею. "Німецько-польські економічні зв'язки є безпрецедентною історією успіху, - зазначив виконавчий директор Східного комітету німецької економки Міхаель Гармс (Michael Harms). - Польща вже стала для нас четвертим за значенням ринком збуту, випередивши Китай, і посіла десяте місце у світі серед країн, у які найбільше інвестують німецькі підприємства. Наш східний сусід продовжує приваблювати хорошими умовами ведення бізнесу та великим внутрішнім ринком".

Тож не дивно, що майже половина опитаних німецьких компаній (48 відсотків) уже здійснили капіталовкладення в Польщі, 45 відсотків запланували на майбутні 12 місяців подальші інвестиції, а 51 відсоток має намір реалізувати інвестиційні проєкти протягом найближчих п'яти років.

Вельми популярною в ділових колах Німеччини стала зараз Румунія. Протягом найближчого року тут вкладуть гроші теж 45 відсотків фірм, які брали участь в опитуванні. Щоправда, подальші перспективи співпраці з найбільшою країною Балканського півострова вони оцінюють дещо стриманіше, ніж можливості розширення ділових зв'язків із Польщею: у майбутні п'ять років проєкти на румунському ринку планують 43 відсотки опитаних компаній. Оскільки з Румунією тісно пов'язана кандидатка на вступ до ЄС Молдова, вона теж може виграти від підвищеного інтересу німецького бізнесу до румунського ринку.

Чому Україна така приваблива для інвесторів з Німеччини

Найнесподіванішим результатом опитування можна вважати яскраво виражений інтерес німецького бізнесу до України, яка бореться за свою незалежність у війні проти Росії. "Особливо варте уваги те, що третє місце серед найпривабливіших країн для інвестицій посіла Україна. Це свідчить про великий економічний потенціал цієї країни", - підкреслив Міхаель Гармс.

Уже зараз кожна п'ята з опитаних фірм (21 відсоток) вклала гроші в українську економіку, 35 відсотків збираються зробити це цього року. А на найближчі п'ять років, коли очікується прискорення процесу вступу до ЄС, інвестиційні проєкти в Україні запланував 41 відсоток компаній - майже стільки ж, що й у Румунії, та помітно більше, ніж в Угорщині (35 відсотків) або Чехії (31 відсоток), не кажучи вже, приміром, про Болгарію (22 відсотки).

"Незважаючи на війну, що триває, в Україну інвестує дедалі більше міжнародних і німецьких підприємств. Ця країна має потенціал стати для Європейського Союзу енергетичним хабом, перетворитися на альтернативний виробничий майданчик і відігравати для європейських фірм значну роль у таких сферах, як IT та аутсорсинг", - заявив керівник відділу Центральної та Східної Європи в німецькому відділенні компанії KPMG Ніколай Кіскальт (Nicolai Kiskalt), пояснюючи дедалі більший інтерес ділових кіл Німеччини до України.

При цьому німецькі підприємці зовсім не заплющують очі на війну в Україні та російську загрозу для всього регіону. Дві третини опитаних (67 відсотки) назвали політичні ризики і відсутність безпеки найважливішими недоліками інвестиційного клімату в цілій низці країн. Значно менше інвесторів з Німеччини турбують такі часто згадувані в ЗМІ проблеми регіону, як корупція та бюрократія. Ці два фактори вважають серйозними перешкодами для інвестицій відповідно 38 і 31 відсоток німецьких фірм, які брали участь в опитуванні.

