Шмигаль: Ресурс місцевих бюджетів у 2025 році зросте на 15% - до 328 млрд грн

Ресурс місцевих бюджетів у 2025 році зросте на 15% у порівнянні з минулим роком - до 328 млрд грн., повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього року ресурс місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком. Мова йде про загальну суму 328 млрд грн. Основний приріст забезпечать надходження від ПДФО, а також дотації та субвенції від уряду", - йдеться у повідомленні пресслужби Кабінету міністрів з посилання на промову Шмигаля на засідання уряду у п'ятницю.

Повідомляється також, що майже 12 млрд грн додаткової освітньої субвенції буде перераховано для виплати "Вчительської доплати", 36,5 млрд грн додаткової дотації - на підтримку деокупованих територій, на різні програми розвитку територій - понад 12 млрд грн.

За даними прем'єра, у січні цього року уряд уже перерахував 12,5 млрд грн в місцеві бюджети. Особлива увага приділялась деокупованим та прифронтовим громадам.

"Сьогодні затверджуємо порядок та умови надання субвенції для бюджету Харкова на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери. Місту буде виділено 1 млрд грн.", - зазначив прем'єр на засіданні уряду. Він також навів дані щодо допомоги Харкову для проходження опалювального сезону: торік уряд виділив для Харківщини 2,4 млрд грн, щоб якісно підготуватися і пройти опалювальний сезон, ще близько 2 млрд грн було виділено безпосередньо місту Харкову.

Також Шмигаль повідомив, що на доручення президента уряд цього року виділяє 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині. "Проект передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг. Ухвалюємо необхідні рішення, аби прискорити виконання всіх робіт та мінімізуємо ризики їх несвоєчасного завершення", - наголосив український прем'єр.