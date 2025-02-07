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До податкового простору Дія.City вже приєдналися 1,5 тисячі компаній - Федоров
15:59 07.02.2025 |
До податкового простору Дія.City вже приєдналося 1 555 компаній, які представляють 70% усіх галузей економіки.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу, присвяченого 3-ій річниці Дія.City, передає кореспондент Укрінформу.
«Дія.City - це лише один із проєктів технологічної екосистеми, які ми розробляємо і впроваджуємо урядом, і на сьогоднішній момент у ньому вже більше ніж півтори тисячі резидентів - 1 555. За нашими підрахунками, у ньому представлено приблизно 70% галузевих КВЕДів», - сказав Федоров.
Наразі у бізнесах, інкорпорованих у цей простір, задіяно близько 100 тисяч людей, з яких 60% працюють за трудовими договорами, а 35% - за гіг-контрактами. Це, за словами Федорова, є сучасним форматом співпраці з фахівцями і хорошим прикладом розвитку архітектури самої Дія.City.
«Однією з наших цілей було це зробити такі прозорі умови, щоб компаніям було легше переходити на трудові договори, показувати прозору структуру компанії, щоб залучати інвестиції. І ми бачимо, що переважна більшість людей переходить на контракти та договори і залишається зовсім невеличкий відсоток ФОПів. Це виглядає дуже органічно, це хороша тенденція», - зауважив міністр.
За 2024 рік резиденти Дія.City сплатили понад 18 млрд грн податків, що більш як вполовину перевищує показник 2023 року. Крім того, торік половина компаній перейшли на режим податку на виведений капітал (ПнВК). Федоров підкреслив, що завдяки цьому у бізнесу з'являється можливість реінвестувати кошти у свій розвиток.
«І це також позитивна тенденція. Це свідчить про те, що архітектура закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні працює і вона достатньо вдала», - додав міністр.
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