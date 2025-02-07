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АНАЛІТИКА

Венчурні фонди, наукові парки та R&D: у Мінцифри окреслили плани з розширення простору Дія.City

15:57 07.02.2025 |

Економіка

 

Податковий простір Дія.City у 2025 році буде розширений для залучення венчурних фондів, наукових парків, R&D та технічних випробувань.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу, присвяченого третій річниці Дія.City, передає кореспондент Укрінформу.

«У нас є амбіція - створити найкращі умови для відкриття в Україні венчурних фондів. Тому ми працюємо над проєктом Дія.City Invest. Ми вже маємо думати над тим, як залучати інвестиції на відбудову, і нам потрібно створити правильні легкі умови для роботи венчурних інвестицій. Нараз у нас найбільшим ангельським інвестором є Фонд розвитку інновацій. Державний, і це неправильно, повинні бути приватні венчурні фонди. І підпроєкт Дія.City Invest дозволить це зробити», - сказав Федоров.

Також спільно з Міносвіти триває робота над проєктом Science City, який дозволить інкорпорувати в Дія.City наукові парки і матиме позитивний вплив на подальший розвиток наукомістких галузей української економіки.

«Ну і, звісно, розширення видів діяльності. Ми плануємо найближчим часом запропонувати зміни до закону і додати ще R&D та технічні випробування як вид діяльності. Тому що ми бачимо велику кількість компаній, приватний сектор, який фактично починає займатися наукою. І це супер, це те, що приводить до змін, до інновацій у багатьох сферах», - зазначив міністр.
 

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