Місія МВФ щодо 7-го перегляду програми EFF приїде в Київ 20 лютого

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Києві для здійснення сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) 20 лютого 2025 року, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") на заході видання "Економічна правда" "Нова економіка: Crypto, OnlyFans&CBD".

Раніше постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано повідомила, що місія МВФ розпочне сьомий перегляд EFF наприкінці лютого цього року.

За її словами, у рамках нього Фонд має намір обговорити з українською стороною пріоритети процесу єдиного проєктного pipeline (портфелю здійснення публічних інвестицій) в рамках бюджетної декларації на 2026-2028 роки, бюджету на 2026 рік, а також здійснити оцінку плану дій щодо реформи управління державними інвестиціями.

"І ми розглянемо прогрес у виконанні плану дій щодо зміцнення середньострокових бюджетних рамок", - акцентувала Тофано.

Як повідомлялося, у випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.