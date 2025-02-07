У січні до бюджету перерахували ₴47,5 мільярда митних платежів

Державна митна служба України у січні 2025 року забезпечила надходження до державного бюджету 47,5 млрд гривень митних платежів.

Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.

"Стійкість вітчизняного бізнесу, який в умовах повномасштабної війни активно веде зовнішньоекономічну діяльність, а також злагоджена робота митних органів забезпечили у січні 2025 року перерахування до державної скарбниці 47,5 млрд грн митних платежів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця сума становить 100,8% доведених Мінфіном показників надходжень від митниці.

Водночас, порівняно з січнем 2024 року, обсяги оподаткованого імпорту товарів зменшились на 6,2%.

Основними бюджетоформуючими товарами у січні 2025 року стали: нафтопродукти (8,8 млрд грн), легкові автомобілі (3,6 млрд грн), добрива мінеральні (1,4 млрд грн), гази нафтові (1,3 млрд грн) та електроенергія (897 млн грн).

Також значні надходження забезпечили імпорт телефонних апаратів (876,7 млн грн), інсектицидів, фунгіцидів та гербіцидів (814 млн грн), машин автоматичного оброблення (532 млн грн) та шин і покришок (504 млн грн).

Як повідомляв Укрінформ, до загального фонду державного бюджету в січні 2025 року надійшло 128,2 млрд грн.