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Кількість defense-tech компаній у «Дія.City» сягнула понад 240 резидентів – Шмигаль
13:54 07.02.2025 |
Прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив, що кількість defense-tech компаній у "Дія.City" з 2022 р. зросла з 20 до понад 240, зазначив він під час заходу з нагоди третьої річниці запуску проєкту.
"Defense-tech - це інновації для нашої оборони та для нашої перемоги. Зокрема розробка розумних дронів, нові рішення для автоматизації безпілотників, роботизовані системи й багато іншого", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі прем'єра.
Шмигаль наголосив, що ІТ-сектор - найбільший експортер послуг в Україні, що посідає друге місце в загальній структурі українського експорту після агропродукції.
"За підсумками минулого року експортна виручка ІТ-послуг становила 6,4 млрд доларів", - додав очільник уряду.
Він зазначив, що в "Дія.City" також набувають розвитку інші напрямки ІТ-індустрії.
Так, medtech надає нові можливості для реабілітації наших захисників і захисниць. Зокрема, це перспективи масштабування випуску біонічних протезів і вдосконалення їхнього функціоналу.
Сучасні цифрові рішення для української освіти надає EdTech, в тому числі у сегменту STEM-освіти.
За словами Шмигаля, нові можливості в біофармацевтиці, прискорення відновлення ґрунтів після розмінування, виробництво біопалив надають BioTech та AgrоTech. Крім того, це інноваційна поглиблена переробка аграрної сировини, щоб створити продукти з високою доданою вартістю.
Окремо прем'єр наголосив на перспективах розвитку штучного інтелекту.
"Штучний інтелект - це те, що додасть Україні прискорення. Прагнемо впроваджувати цю технологію в усі ключові сфери: управління, освіта, медицина, бізнес. Особливий акцент на AI-озброєнні: від формування так званих дронових "роїв" до нових інформаційних систем для якісної аналітики поля бою", - зазначив Шмигаль. "Також актуальним є використання штучного інтелекту в боротьбі з кіберзагрозами та російською пропагандою", - додав він.
Шмигаль вказав, що нещодавно простір "Дія.City" відкрився для невеликих стартапів.
"Виробники біонічних протезів також отримали можливість стати резидентами. У планах - розширення простору "Дія.City" на діяльність наукових парків. Це буде важливим кроком у розвитку наукоємних галузей економіки", - підсумував прем'єр.
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