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АНАЛІТИКА

ЄБРР планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро в Україну у 2025 році

12:22 07.02.2025 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2025 році планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу України у воєнний час.

Про це заявила агентству Reuters президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, пише "Європейська правда".

Зазначимо, у четвер, 6 лютого, Рено-Бассо перебуває із візитом у Києві, де вона зустрілася із президентом Володимиром Зеленським.

З початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року ЄБРР активізував свою діяльність в Україні, інвестувавши понад 6,2 млрд євро в різні сектори. Минулого року банк виділив країні рекордні 2,4 млрд євро.

Президентка ЄБРР заявила, що банк і надалі зосереджуватиме свою увагу на приватному секторі України, зокрема, на енергетиці після неодноразових російських атак на національну енергосистему, а також на державній та муніципальній інфраструктурі.

"Наш план полягає в тому, щоб продовжувати інвестувати на цьому рівні. Як мінімум, ми прагнемо до 1,5 млрд євро інвестицій, але якщо ми зможемо зробити більше - ми це зробимо", - сказала вона під час свого візиту до української столиці.

За її словами, діяльність банку визначається попитом, і він готовий збільшити свої інвестиції в Україну до 3 млрд євро на рік після завершення війни.

Рено-Бассо зазначила, що енергетичний сектор України є одним з ключових пріоритетів цього року і надалі, оскільки проєкти з модернізації галузі та розвитку відновлюваної енергетики можуть стати рушієм приватних інвестицій після завершення війни.

"Є великий потенціал, тому це викличе великий інтерес з боку іноземних інвесторів, і це викличе велику активність в країні - це дійсно стимулюватиме динаміку зростання", - сказала вона.

У червні Рено-Бассо та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали меморандум про виділення додаткової допомоги на відновлення української енергетичної інфраструктури.
 

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