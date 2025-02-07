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Україна продала товарів за кордон на $3,1 млрд у січні. Імпорт впав на $1 млрд
12:00 07.02.2025 |
У січні Україна експортувала товарів на суму $3,1 млрд, що на $300 млн менше, ніж у січні минулого року, та на $117 млн, порівнюючи з груднем. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
"Логістика залишається критично важливою, і морський транспорт відіграв тут ключову роль, забезпечивши експорт 6,6 млн тонн товарів. Тому подальша нормалізація роботи українських морських портів є вкрай важливою для підтримки та збільшення цих обсягів", - написала міністерка у соцмережах.
Україна найбільше експортувала у січні - це:
* кукурудза ($521 млн, або 2,5 млн тонн);
* олія соняшникова ($426 млн, або 378 000 тонн);
* руда та концентрати залізні ($247 млн, або 3,1 млн тонн);
* пшениця ($188 млн, або 891 000 тонн);
* кабелі ізольовані, кабелі ($104 млн, або 6000 тонн);
* соєві боби ($90 млн, або 223 000 тонн)
Європейський Союз залишається головним торговельним партнером України з обсягом експорту $1,8 млрд у січні.
Експорт до інших країн світу, крім країн ЄС, становив $1,3 млрд, серед яких лідерами є Єгипет, Туреччина, Китай та США.
Імпорт в Україну у грошовому вираженні скоротився на $1,04 млрд (-16,9%), порівнюючи з груднем 2024 року.
"Експорт основних товарів з доданою вартістю залишається стабільним, а деякі навіть демонструють зростання. Тому ми оптимістично налаштовані щодо відновлення темпів зростання експорту, що спостерігалися торік, в найближчі місяці", - резюмувала Свириденко.
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