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АНАЛІТИКА

Ринок праці оживає на початку року: зростає попит на масажистів та ветеранів

11:56 07.02.2025 |

Економіка

 

Новий 2025 рік на ринку праці розпочався динамічно: кількість вакансій у січні зросла до 94 985, що на 7% більше за показник грудня минулого року. Про це йдеться в огляді платформи працевлаштування Work.ua.

Найбільш помітно зріс попит на фахівців б'юті-сфери: масажистів, фахівців із лазерної епіляції, перукарів, майстрів манікюру.

Попри дефіцит кадрів, роботодавці залишаються вимогливими до кандидатів: у січні на 10% зросла кількість вакансій, де компанія вимагає досвід роботи.

Ще одна важлива тенденція: на 17% збільшилася пропозиція роботи, де компанія віддає перевагу ветеранам. У січні таких вакансій було 3742.

Вже 14 місяців зростає кількість вакансій від Сил оборони: у січні їх було 8147 (+7% до грудня).

Ринок праці оживає на початку року: зростає попит на масажистів та ветеранів

 

На початку року фіксується висока активність претендентів на роботу: у січні на ринку праці була найбільша кількість кандидатів з початку 2023 року, коли почався період дефіциту кадрів. Як наслідок - майже 1,5 мільйона відгуків на вакансії у січні. Це на 39% більше, ніж у грудні.

Запит претендентів на дистанційну роботу став ще помітнішим: у січні показник конкуренції за дистанційні вакансії зріс майже наполовину.

Чи не вперше вакансіями, на які претенденти надсилають найбільше відгуків, стали не IT-професії (верстальник і Front-end Developer), а direct-менеджер та спеціаліст чату.

Щодо зарплати, то в січні медіана залишилася незмінною - 24 000 грн.

Ринок праці оживає на початку року: зростає попит на масажистів та ветеранів
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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