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Ринок праці оживає на початку року: зростає попит на масажистів та ветеранів
11:56 07.02.2025 |
Новий 2025 рік на ринку праці розпочався динамічно: кількість вакансій у січні зросла до 94 985, що на 7% більше за показник грудня минулого року. Про це йдеться в огляді платформи працевлаштування Work.ua.
Найбільш помітно зріс попит на фахівців б'юті-сфери: масажистів, фахівців із лазерної епіляції, перукарів, майстрів манікюру.
Попри дефіцит кадрів, роботодавці залишаються вимогливими до кандидатів: у січні на 10% зросла кількість вакансій, де компанія вимагає досвід роботи.
Ще одна важлива тенденція: на 17% збільшилася пропозиція роботи, де компанія віддає перевагу ветеранам. У січні таких вакансій було 3742.
Вже 14 місяців зростає кількість вакансій від Сил оборони: у січні їх було 8147 (+7% до грудня).
На початку року фіксується висока активність претендентів на роботу: у січні на ринку праці була найбільша кількість кандидатів з початку 2023 року, коли почався період дефіциту кадрів. Як наслідок - майже 1,5 мільйона відгуків на вакансії у січні. Це на 39% більше, ніж у грудні.
Запит претендентів на дистанційну роботу став ще помітнішим: у січні показник конкуренції за дистанційні вакансії зріс майже наполовину.
Чи не вперше вакансіями, на які претенденти надсилають найбільше відгуків, стали не IT-професії (верстальник і Front-end Developer), а direct-менеджер та спеціаліст чату.
Щодо зарплати, то в січні медіана залишилася незмінною - 24 000 грн.
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