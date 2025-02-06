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Ділові очікування промпідприємств України в січні трохи поліпшилися - Держстат

15:53 06.02.2025 |

Економіка

 

Індикатор ділової впевненості в промисловості в Україні в січні підвищився на 2,3 відсоткового пункту (в.п.) порівняно з груднем 2024 року - до "мінус" 8,9%, у переробній промисловості - на 4,7 в.п., до "мінус" 8,6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Зі свого боку індикатор ділового клімату в промисловості підвищився на 0,2 в.п. до листопада - до 0,4%, а в переробній промисловості - на 0,4 в.п., до 0,5%.

Зокрема, в грудні оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості та переробці становила відповідно "мінус" 38,1% і "мінус" 39% проти 38% і "мінус" 42% у грудні-2024.

Своєю чергою січневі очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці (січень -березень) суттєво поліпшилися: у промисловості вони зросли до "плюс" 2% проти "мінус" 5% місяцем раніше, а в переробній до "плюс" 3% з "мінус" 10%.

При цьому зростання обсягів виробництва очікують 22% опитаних підприємств промисловості, тоді як падіння - 20%, а інші 58% вважають що він не зміниться, а в переробній - відповідно 23%, 20% і 57%.

За даними Держстату, оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості в січні зросла на 0,5 в.п. до "мінус" 9,5%, в переробній - на 1,7 в.п., до "мінус" 10,3%.

Оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці в промисловості становила "мінус" 3,6% проти "мінус" 5% у грудні, в переробці - "плюс" 2% проти нульового балансу.

Водночас оцінка поточного обсягу експортного попиту в промисловості та переробці становили відповідно "мінус" 27,1% і "мінус" 34,3% (в грудні відповідно 27% і 34%).

За даними статвідомства, підприємства забезпечені замовленнями, як і в попередні місяці, в середньому на чотири місяці.

Завантаженість виробничих потужностей зросла на 1,2 в.п. і в середньому становить 65,4%.

Напосутнішими чинниками, що стримують промислове виробництво, залишаються недостатній попит, нестача робочої сили та інші фактори.

Серед опитаних Держстатом в січні 1128 промпідприємств 900 становили підприємства переробної промисловості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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