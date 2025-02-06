Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або $166,1 млрд. Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг - 5,05 трлн грн, або $120,1 млрд, а внутрішній борг - 1,93 трлн грн, або $46 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.

Зазначається, що минулого року сума держборгу збільшилася на 1,46 трлн грн ($20,7 млрд) внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Найбільшим джерелом фінансування держбюджету стало фінансування від Євросоюзу. Заборгованість України за пільговими кредитами від ЄС збільшилася на 600,5 млрд грн ($11,1 млрд), платежі з обслуговування за якими будуть компенсуватися країнами блоку.

У Мінфіні додали, що тенденція на подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується як протягом звітного періоду, так і за останні декілька років.

Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза - з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі - з 6,27 років до 12,26 років.

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку - 28%, на зовнішньому ринку - 12%, а також позики, одержані від комерційних банків та інших фінансових установ - 2%.

У контексті валютної структури держборгу частка євро становить 33%, долара США - 27%, гривні - 25%, СПЗ - 11%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах - 4%.

Протягом 2024 року Мінфін провів 201 аукціон з розміщення ОВДП, залучивши 640 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету.