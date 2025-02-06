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АНАЛІТИКА

Ринок нових легкових авто у січні скоротився на 6% на фоні збоїв роботи реєстрів - AUTO-Consulting

08:54 06.02.2025 |

Економіка

 

Ринок нових легкових автомобілів в Україні в січні поточного року скоротився на 6,1% у порівнянні з тим самим місяцем 2024 року - до 4,559 тис. од., повідомляє AUTO-Consulting.

"Це було очікувано, бо через збій у роботі реєстрів у січні майже завмер вживаний авторинок, а отже частина покупців нових авто просто не змогла продати свій попередній автомобіль. Вже з 20 січня реєстри запрацювали і угоди поновилися, але динаміка вже була втрачена", - повідомляється на сайті інформаційно-аналітичної групи.

AUTO-Consulting також відмічає незвично низьку частку електромобілів - лише 15,6%, тоді як в січні-2024 вона становила 23,7%.

"Це явище ще треба детальніше дослідити, але очевидно, що на ринку стало менше популярних раніше моделей VW ID.4, Honda MN-V та інших, а на перші ролі виходять моделі китайських виробників, які все активніше пропонують так звані альтернативні трейдери, і які не так охоче обирають клієнти, як відомі бренди", - вважають аналітики.

Лідерство на січневому ринку нових легкових авто, як і роком раніше, впевнено утримала Toyota з падінням продажів на 8% - до 791 од., другий результат показала марка Renault з продажем 357 авто (на 31,7% менше), а на третю позицію з шостої у січні-2025 піднялись BMW, продажі яких зросли майже у 2,7 рази - до 342 од. Четвертою стала Skoda зі зниженням продажів на 7,6% - до 302 од.

"У січні ми побачили стрімке зростання частки ринку у BYD, який вже опинився на п'ятому місці, потіснивши навіть Volkswagen", - констатує AUTO-Consulting.

За його даними, марка збільшила продажі на 43,7% - до 263 од., а частка ринку становила 5,77% проти 3,77% у січні-2024.

"Активно пресингують і дилери з моделями Zeekr. Цей китайський бренд вже міцно закріпився і втримує 11-у позицію на українському ринку, випереджаючи Mercedes-Benz", - йдеться у повідомленні.

Експерти групи також відмічають нову ієрархію серед преміальних брендів.

"Судячи з результатів, тепер українські споживачі обирають BMW, Audi, а лише потім розглядають Mercedes-Benz", - констатували аналітики.

За іх даними, cеред моделей найбільш продаваною у січні стала Renault Duser, яку обрали 309 покупців (роком раніше - 499 од.), другою стала Toyota RAV4 - 190 од. (на 34% менше), а на третю сходинку вийшов BYD Song, що наростив продажі на 47,5% - до 180 од.

Як повідомлялось, за даними AUTO-Consulting, у 2024 році продажі нових легкових авто в Україні зросли на 9,8% до 2023 року - до 71,3 тис. од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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