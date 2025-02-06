Доходи держбюджету у січні-2025 зросли до січня-2024 на 83,4%, видатки – на 108,4% - Мінфін

Доходи державного бюджету України у січні 2025 року склали 282,8 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 128,2 млрд грн, що відповідно на 83.4% та 10,5% більше, ніж у січні 2024 року, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно із ними, касові видатки держбюджету зросли ще більше - на 108,4%, до 352,9 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - на 42,7%, до 213,3 млрд грн.

Відомство уточнило, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у січні цього року приніс 37,5 млрд грн порівняно з 35,1 млрд грн торік, при цьому відшкодування ПДВ зросло до 15,5 млрд грн з 9,8 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 36,6 млрд грн (у січні-2024 37 млрд грн), податок на прибуток підприємств - 2,3 млрд грн (2 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 24,1 млрд грн (13 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 2 млрд грн (3- млрд грн). Акцизний податок приніс ще 15,9 млрд грн (12,2 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 4,2 млрд грн (4,6 млрд грн).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в січні цього року підскочили до 46,1 млрд грн із 34,2 млрд грн торік, додав Мінфін.

Водночас зазначається, що Держподатслужба перевиконала місячний розпис доходів на 14,8%, або 9,8 млрд грн, тоді як Держмитслужба - на 0,8%, або 0,4 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

За оперативними даними Мінфіну, за 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.