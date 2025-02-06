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Пишний окреслив основні економічні прогнози та плани Нацбанку на 2025 рік

23:34 05.02.2025 |

Економіка

 

Національний банк України планує низку важливих кроків щодо монетарної політики та валютної лібералізації у 2025 році.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час заходу "Global Outlook: Enduring Change", передає кореспондент Укрінформу.

За словами голови Нацбанку, хоча в першому півріччі 2025 року очікується прискорення інфляції, до кінця року показник знизиться до рівня 8,4%. Цьому сприятиме монетарна політика НБУ та поступове вичерпання впливу інфляційних факторів.

Також у Нацбанку планують продовжити валютну лібералізацію, яка у 2024 році дозволила майже 400 підприємствам скористатися можливостями обслуговування та повернення своїх боргів.

"Ми вважаємо, що валютна лібералізація є важливим компонентом економічної стійкості українського бізнесу із залученням приватних інвесторів", - зазначив Пишний.

Крім того, у першому півріччі 2025 року очікується ухвалення законопроєкту про страхування військових ризиків, що має сприяти залученню приватних інвестицій.

Це буде однією з важливих тем обговорення із сьомою місією МВФ розвитку інфраструктури ринку капіталів, що є необхідною складовою для відновлення економіки після досягнення миру.

Пишний зауважив, що сьомий перегляд програми МВФ розпочнеться найближчими тижнями. Україна має рекордний показник тривалості співпраці з міжнародним фінансовим інститутом навіть порівняно з довоєнним періодом.

Що ж до міжнародної підтримки, у 2025 році вона очікується на рівні 30 млрд дол. За словами очільника НБУ, рівень невизначеності щодо надходження міжнародної допомоги значно нижчий порівняно з попереднім роком.
 

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