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У системі «Трембіта» відбулося 10 мільярдів обмінів даними - Мінцифри
Система "Трембіта" обробила понад 10 мільярдів транзакцій, а отже, саме стільки разів відбувся безпечний обмін даними між державними реєстрами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Завдяки системі більшість взаємодій між громадянами, бізнесом і державою відбувається онлайн - саме так електронні послуги стають доступними для кожного", - йдеться у повідомленні.
Так, зокрема, завдяки "Трембіті" за 2024 рік понад 116 тис. новонароджених зареєстровано через "єМалятко"; понад 90 тис. повторних свідоцтв та витягів з ДРАЦС отримано в "Дії"; понад 25 тис. заяв про шлюб подано через портал "Дія".
У міністерстві нагадали, що система гарантує захищеність даних завдяки шифруванню. Обмін даними відбувається через спеціальні шлюзи безпечного обміну, щоб захистити процес від кібератак.
Один із прикладів - сповіщення про перегляд кредитної історії в "Дії". Цей інструмент цифрового захисту допомагає боротися із шахраями. Більшість випадків фінансових махінацій пов'язана саме з паперовими паспортами, коли хтось міг просто скористатися його копією.
"Невдовзі в Трембіті фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. У розробці - сповіщення в "Дії", - зазначається у повідомленні.
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