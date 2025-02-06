У системі «Трембіта» відбулося 10 мільярдів обмінів даними - Мінцифри

Система "Трембіта" обробила понад 10 мільярдів транзакцій, а отже, саме стільки разів відбувся безпечний обмін даними між державними реєстрами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Завдяки системі більшість взаємодій між громадянами, бізнесом і державою відбувається онлайн - саме так електронні послуги стають доступними для кожного", - йдеться у повідомленні.

Так, зокрема, завдяки "Трембіті" за 2024 рік понад 116 тис. новонароджених зареєстровано через "єМалятко"; понад 90 тис. повторних свідоцтв та витягів з ДРАЦС отримано в "Дії"; понад 25 тис. заяв про шлюб подано через портал "Дія".

У міністерстві нагадали, що система гарантує захищеність даних завдяки шифруванню. Обмін даними відбувається через спеціальні шлюзи безпечного обміну, щоб захистити процес від кібератак.

Один із прикладів - сповіщення про перегляд кредитної історії в "Дії". Цей інструмент цифрового захисту допомагає боротися із шахраями. Більшість випадків фінансових махінацій пов'язана саме з паперовими паспортами, коли хтось міг просто скористатися його копією.

"Невдовзі в Трембіті фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. У розробці - сповіщення в "Дії", - зазначається у повідомленні.