Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У системі «Трембіта» відбулося 10 мільярдів обмінів даними - Мінцифри

23:17 05.02.2025 |

Економіка, Україна

 

Система "Трембіта" обробила понад 10 мільярдів транзакцій, а отже, саме стільки разів відбувся безпечний обмін даними між державними реєстрами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Завдяки системі більшість взаємодій між громадянами, бізнесом і державою відбувається онлайн - саме так електронні послуги стають доступними для кожного", - йдеться у повідомленні.

Так, зокрема, завдяки "Трембіті" за 2024 рік понад 116 тис. новонароджених зареєстровано через "єМалятко"; понад 90 тис. повторних свідоцтв та витягів з ДРАЦС отримано в "Дії"; понад 25 тис. заяв про шлюб подано через портал "Дія".

У міністерстві нагадали, що система гарантує захищеність даних завдяки шифруванню. Обмін даними відбувається через спеціальні шлюзи безпечного обміну, щоб захистити процес від кібератак.

Один із прикладів - сповіщення про перегляд кредитної історії в "Дії". Цей інструмент цифрового захисту допомагає боротися із шахраями. Більшість випадків фінансових махінацій пов'язана саме з паперовими паспортами, коли хтось міг просто скористатися його копією.

"Невдовзі в Трембіті фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. У розробці - сповіщення в "Дії", - зазначається у повідомленні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6584
  0,0974
 0,23
EUR
 1
 43,4081
  0,2911
 0,68

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3772  0,06 0,14 42,0184  0,05 0,11
EUR 42,9680  0,22 0,51 43,7444  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,10 0,24 41,6850  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес