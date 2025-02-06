Турецька Medkon Lines відновила контейнерні перевезення до Одеси

Турецька судноплавна компанія Medkon Lines відновила контейнерні перевезення до Одеси, і сьогодні, 5 лютого, відбувся перший з початку повномасштабного вторгнення контейнерний суднозахід компанії до Одеського порту. Про це повідомляє Асоціація експедиторів України із посиланням на інформацію турецького консульства.

"Компанія Medkon Lines після тривалої перерви відновила перевезення маршрутом Стамбул-Гебзе-Одеса, і сьогодні перший контейнеровоз пришвартувався в Одеському порту. З цієї нагоди ми вітали їх у порту і відвідали судно", - вказано на сторінці консульства в Facebook.

Згідно з розкладом рейси на лінії Стамбул-Гебзе-Одеса здійснюватимуть контейнеровози T Moon та Medkon KRM.

Довідка

Medkon Lines - турецька судноплавна компанія, заснована у 2009 році. Надає широкий спектр послуг у галузі морських та наземних перевезень, включно з контейнерними лініями, каботажними перевезеннями, перевезеннями відкритих та проєктних вантажів, логістичними послугами, експедируванням та агентуванням суден. Флот Medkon Lines складається з 16 власних та зафрахтованих суден. Компанія має контейнерний парк ємністю 60 000 TEU.