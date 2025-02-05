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Волонтерські авто та допомога переселенцям: Кабмін оновив список товарів, звільнених від податків

17:54 05.02.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів оновив перелік товарів і послуг, що звільняються від оподаткування при наданні благодійної допомоги захисникам та внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає Укрінформ.

"Відповідні зміни підготувало Мінсоцполітики за участі волонтерів - вони насамперед спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати Сили оборони України, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, зміни до постанови №112 дозволяють без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери. Новий перелік скоротили із 500 до 133 позицій, але додали нові категорії, зокрема безпілотні системи, засоби РЕБ та РЕР із комплектуючими, а також засоби тактичної медицини.

Оновлена постанова також включає нові позиції "Медичні послуги" та "Послуги з освіти і науки". Таким чином учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО зможуть отримувати відповідні послуги на пільгових умовах за рахунок благодійників.
 

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