У Жовтих Водах інвестують 780 млн грн в індустріальний парк. Спеціалізація — хімпром

Кабінет Міністрів вніс до Реєстру індустріальний парк "Жовті Води" на Дніпропетровщині. Про це повідомляється на урядовому порталі.

У парку буде створено 500 робочих місць, переважно компанії хімічної промисловості. Зокрема планується виробництво фарб, лаків, синтетичних волокон, синтетичного каучуку, хімдобрив.

Загальна площа індустріального парку становить 10 га, орієнтовна площа забудови - 41 857 кв. м.

Ініціатором створення індустріального парку "Жовті Води" є ТОВ "Індустріальний парк Жовті Води", бенефіціаром якого у відритих реєстрах вказано Марину Дзюбу. Вона також є власницею зареєстрованого у Києві адвокатського об'єднання "Енерджилекс".

Загальний розмір капіталовкладень у будівництво об'єктів індустріального парку - приблизно 782 млн грн. Ініціатор створення та керівна компанія планують залучити 97 млн грн власних та кредитних коштів, а також взяти участь у програмі державного стимулювання індустріальних парків. Ще 646 млн грн планується залучити від майбутніх учасників.

"Жовті Води" став 101-м індустріальним парком, зареєстрованим в Україні.