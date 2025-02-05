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Перші результати змін у Податковій: показник блокування накладних впав до 0,5%
11:58 05.02.2025 |
З початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5%. Майже 5700 суб'єктів господарювання виключені з переліку ризикових. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
"Це перші результати змін, які впроваджує Державна податкова служба України. Адже маємо численні скарги бізнесу щодо безпідставного блокування накладних та потрапляння до категорії ризикових", - цитує голову Податкової пресслужба відомства.
Кравченко наголосив, що розгляд питань ризиковості має бути комплексним. Тому комісії повинні ухвалювати рішення лише після всебічної оцінки діяльності платника.
"Окреме питання - надмірна бюрократія. Доходить до безглуздя. Платник змушений подавати комісії декілька сотень сторінок документів, що ускладнює розгляд справ. При цьому часто ці документи взагалі не стосуються здійснення самої операції або безпосередньо діяльності підприємства. І цьому покладемо край", - заявив голова ДПС.
За його словами, одна з причин блокування накладних, особливо у підприємств, які вирощують або виробляють власну продукцію, надавачів послуг - відсутність таблиці даних. Найбільше неврахованих таблиць у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій областях та Києві.
"Доручив до кінця тижня всім територіальним органам поінформувати платників про необхідність подання таблиць даних", - сказав керівник Податкової.
Кравченко також доручив керівникам регіональних управлінь до кінця тижня організувати консультаційні центри, де бізнес отримає допомогу у розв'язанні питання блокування накладних та виключення з переліку ризикових.
У кожному з таких центрів працюватимуть 5-10 фахівців, які надаватимуть бізнесу роз'яснення щодо:
→ алгоритмів роботи системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР);
→ подання таблиць даних;
→ процедур виключення з переліку ризикових та розблокування накладних.
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