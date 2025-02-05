Попит на вантажівки в Україні підстрибнув майже на чверть

У січні 2025 року на українському ринку нових вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 972 авто.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У порівнянні з торішнім січнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 24%.

До п'ятірки найпопуоярніших марок ринку нових комерційних авто увійшли:

* Renault - 220 одиниць (-15%);

* MAN - 110 (+588%);

* Citroen - 78 (+100%);

* Ford - 68 (+143%);

* Scania - 50 (+117%).

Як повідомлялося, у 2024 році український парк вантажівок поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Водночас минулоріч українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.