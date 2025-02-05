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Попит на вантажівки в Україні підстрибнув майже на чверть
10:48 05.02.2025 |
У січні 2025 року на українському ринку нових вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 972 авто.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У порівнянні з торішнім січнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 24%.
До п'ятірки найпопуоярніших марок ринку нових комерційних авто увійшли:
* Renault - 220 одиниць (-15%);
* MAN - 110 (+588%);
* Citroen - 78 (+100%);
* Ford - 68 (+143%);
* Scania - 50 (+117%).
Як повідомлялося, у 2024 році український парк вантажівок поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.
Водночас минулоріч українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.
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