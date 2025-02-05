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АНАЛІТИКА

Британія виділить Україні близько $68,7 млн на енергетику, бізнес та соціальну підтримку

 

У середу, 5 лютого, очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосить про нову підтримку України на загальну суму у 55 млн фунтів стерлінгів (близько $68,7 млн).

Про це повідомляє пресслужба МЗС Британії, передає "Європейська правда".

Як відомо, 5 лютого Леммі перебуває із візитом у Києві. У рамках візиту британський міністр зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, своїм колегою Андрієм Сибігою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віцепрем'єркою Ольгою Стефанишиною.

Леммі оголосить про виділення 17 млн фунтів стерлінгів (близько $21,2 млн) на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України.

Зазначається, що конкурс InnovateUkraine стимулюватиме співпрацю між британським, українським та міжнародним бізнесом і науково-дослідними установами з метою пошуку стійких, масштабованих і сталих енергетичних рішень майбутнього.

Для підтримки приватного сектору України та стійкості малого і середнього бізнесу, нова програма економічного відновлення, оголошена британським прем'єром Кіром Стармером у рамках 100-річного партнерства, отримає додаткове фінансування у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів (близько $12,4 млн), що допоможе відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє.

Ще 25 млн фунтів стерлінгів (близько $31,2 млн) від Великої Британії будуть спрямовані на підтримку України у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг.

Окремо ще 3 млн мільйони фунтів (близько $3,7 млн) стерлінгів Британія надасть на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.

"Наша підтримка України залишається незламною. Ми сповнені рішучості поставити Україну на якомога сильнішу позицію, як у її боротьбі проти Росії, так і за її межами, завдяки нашим довгостроковим відносинам, закріпленим 100-річним партнерством", - заявив Леммі.

16 січня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Того дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Також стало відомо, що Британія пообіцяла протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk.
Ключові теги: Британія
 

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