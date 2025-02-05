Британія виділить Україні близько $68,7 млн на енергетику, бізнес та соціальну підтримку

У середу, 5 лютого, очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосить про нову підтримку України на загальну суму у 55 млн фунтів стерлінгів (близько $68,7 млн).

Про це повідомляє пресслужба МЗС Британії, передає "Європейська правда".

Як відомо, 5 лютого Леммі перебуває із візитом у Києві. У рамках візиту британський міністр зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, своїм колегою Андрієм Сибігою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віцепрем'єркою Ольгою Стефанишиною.

Леммі оголосить про виділення 17 млн фунтів стерлінгів (близько $21,2 млн) на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України.

Зазначається, що конкурс InnovateUkraine стимулюватиме співпрацю між британським, українським та міжнародним бізнесом і науково-дослідними установами з метою пошуку стійких, масштабованих і сталих енергетичних рішень майбутнього.

Для підтримки приватного сектору України та стійкості малого і середнього бізнесу, нова програма економічного відновлення, оголошена британським прем'єром Кіром Стармером у рамках 100-річного партнерства, отримає додаткове фінансування у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів (близько $12,4 млн), що допоможе відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє.

Ще 25 млн фунтів стерлінгів (близько $31,2 млн) від Великої Британії будуть спрямовані на підтримку України у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг.

Окремо ще 3 млн мільйони фунтів (близько $3,7 млн) стерлінгів Британія надасть на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.

"Наша підтримка України залишається незламною. Ми сповнені рішучості поставити Україну на якомога сильнішу позицію, як у її боротьбі проти Росії, так і за її межами, завдяки нашим довгостроковим відносинам, закріпленим 100-річним партнерством", - заявив Леммі.

16 січня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Того дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Також стало відомо, що Британія пообіцяла протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk.