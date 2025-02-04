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Кількість та тривалість тривог у січні 2025 р. під час роботи ТЦ зросла до 12,7% - УРТЦ
14:16 04.02.2025 |
Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ ) у січні 2025 року зросла до 12,7%, що на 2,2% вище показника грудня 2024 року, але на 0,9% нижче, ніж у січні 2024 року, повідомили у пресслужбі Українскої ради торгових центрів (УРТЦ).
Зазначено, що п'ятірка регіонів з найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ за останній місяць у цілому не змінилась: Сумська область (66,2%), Донецька (46,6%), Харківська (36,2%), Чернігівська (24,1%), Полтавська область (23,6%).
У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 99,7 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у січні 2025 року - 3,5 робочих дні.
УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.
Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
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