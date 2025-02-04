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АНАЛІТИКА

«Тисяча Зеленського»: українці отримали виплати на ще 917 мільйонів

12:17 04.02.2025 |

Економіка

 

У межах програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає одноразову виплату 1000 грн, укрїнці отримали ще 917,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що цього разу уряд виплатив кошти за заявками, поданими через застосунок "Дія" та відділення банків-партнерів у період з 15 по 27 січня. Загалом це 917,3 тис. заявок, із яких майже 239 тис. - на виплати на дітей.

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого 2025 року через застосунок "Дія", відділення банків-партнерів та "Укрпошту".

Як повідомлялося, 13 січня Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".

Як отримати 1000 гривень з держбюджету?

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв'язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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