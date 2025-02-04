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Бізнес цьогоріч отримав доступних кредитів на ₴5,3 мільярда
12:11 04.02.2025 |
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" із початку 2025 року український бізнес отримав 1643 пільгових кредити на загальну суму 5,3 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.
"З початку 2025 року бізнес отримав 1643 пільгових кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 5,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 105,4 тисячі кредитів на суму 365,3 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 539 пільгових кредитів на 2,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в межах програми від початку року бізнес отримав: 1,4 млрд грн на інвестиційні кредити, 1,2 млрд грн на переробку, 1,1 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику та 894 млн грн на підтримку посівної.
Найактивніше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
"Переважна більшість нових кредитів видаються на розвиток переробного виробництва, інвестиційні цілі та підтримку бізнесу, який працює в зоні підвищених воєнних ризиків. Пільгові кошти допомагають бізнесу розширювати виробництво та створювати нові робочі місця, що підтримує відновлення економіки», - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2024 році 46% кредитів для аграріїв були надані за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
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