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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна залучив минулого тижня від приватизації ₴29,3 мільйона

10:10 04.02.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України минулого тижня провів 12 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 29,34 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 12 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 29,34 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 68 учасників, тобто у середньому на лот припадало 5,6 охочих отримати у власність об'єкти», - йдеться в повідомленні.

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Найдорожчим лотом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Черкаський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою». За право власності на об'єкт змагалися 2 учасники, вартість лота зросла зі стартових 7,66 млн грн до фінальних 16,0 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 14 онлайн-аукціонів з приватизації. Одним з об'єктів, що будуть виставлені на торги, є державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Завод «Радіореле» за стартовою ціною у 234,4 млн грн. Аукціон з приватизацї оголошено на 4 лютого.
 

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