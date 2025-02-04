Держаудит торік запобіг порушенням у сфері закупівель на ₴22,4 мільярда

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) в 2024 році попередила порушення законодавства у сфері публічних закупівель на суму 22,4 млрд грн.

Про це повідомила голова ДАСУ Алла Басалаєва, передає Укрінформ із посиланням на установу.

«Протягом 2024 року Держаудитслужба та її регіональні територіальні органи здійснили близько 12 тисю заходів державного фінансового контролю. З них - 1 149 перевірок та ревізій, 213 державних фінансових аудитів і понад 10 тис. моніторингів закупівель», - йдеться у повідомленні.

У ДАСУ зазначили, що моніторинги закупівель - це єдиний захід, який працює превентивно, не допускаючи переказу коштів на реалізацію сумнівних тендерів. Так, у ході моніторингових заходів були встановлені порушення в майже 6 тис. закупівель загальною вартістю 89,9 млрд грн.

Загалом аудитори упередили порушення у сфері публічних закупівель на суму 22,4 млрд грн.