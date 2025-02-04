У січні на аукціонах у системі Prozorro.Продажі залучили понад ₴466 мільйонів

Успішно завершені аукціони в системі Prozorro.Продажі принесли організаторам у січні 2025 року 466,4 млн грн надходжень.

Про це Укрінформу повідомили у АТ «Прозорро.Продажі».

«Минулого місяця в системі Prozorro.Продажі відбулося майже 2 тис. онлайн-аукціонів. За підсумками повністю завершених торгів організатори вже залучили понад 466,4 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Серед лідерів торгів минулого місяця - майно збанкрутілого ПрАТ "Бліц-Інформ" у Києві. Новий власник комплексу нежитлових будівель по вул.Мурманській, 7 придбав їх за 224,2 млн грн.

Другим за обсягами залучених коштів став аукціон із продажу Держгеонадрами спеціального дозволу на користування гіпсовим Сков'ятинським родовищем на Тернопільщині. Переможець торгів - ТОВ "Кнауф Гіпс Скала" - запропонував за дозвіл 121,1 млн грн. Наразі очікується оплата за об'єкт.