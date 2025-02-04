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Prometheus продовжує програму безплатної перекваліфікації незважаючи на заморозку фінансування USAID
23:38 03.02.2025 |
"Незважаючи на заморозку фінансування проєктів USAID, Prometheus вирішив продовжити надавати стипендійні програми навчання і працевлаштування постраждалим від війни, після яких отримали роботу вже сотні людей, як стратегічно важливі для суспільства, бізнесу і країни", - написав він у фейсбук.
Він нагадав, що в рамках стипендійних програм Prometheus відбирає мотивованих ветеранів, членів їх родин, внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від війни. А потім навчає і менторить їх затребуваним на ринку професіям на програмах створених в партнерстві з найбільшими роботодавцями України: lifecell, COMFY, OLX, EY. В кінці навчання кар'єрні консультанти допомагають слухачам з оформленням CV, підготовкою до співбесід і кар'єрним планом. Випускники працевлаштовуються на вакансії постійно зростаючої коаліції зі 100+ компаній-роботодавців.
"Розвиток людського капіталу, а також інтеграція постраждалих від війни людей в нашу економіку, серед ключових стратегічних викликів України на найближче десятиліття. Цього року ми будемо докладати максимум зусиль, щоб масштабувати сотні працевлаштованих випускників стипендійних програм Prometheus в тисячі. І шукаємо для цього організації-донори та партнерів, що готові підтримувати такі стипендійні програми з конкретними вимірюваними результатами", - повідомив Примаченко.
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