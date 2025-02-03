Україна звела платіжний баланс у 2024 році з нульовим сальдо

Сальдо зведеного платіжного балансу України у 2024 році було майже нульовим - дефіцит становив лише $3 млн, тоді як у 2023 році був профіцит $9,5 млрд, повідомив Національний банк України на своєму сайті.

Зведений платіжний баланс складається з трьох основних компонентів: поточний рахунок (торгівля товарами, послугами, перекази), операції з капіталом, фінансовий рахунок (інвестиції).

У випадку України у 2024 році дефіцит поточного рахунку становив $13,42 млрд, але був компенсований чистим припливом за фінансовим рахунком ($13,17 млрд) та операціями з капіталом ($0,25 млрд). Разом всі ці компоненти дали практично нульове сальдо зведеного балансу.

Дані є попередніми та не враховують тимчасово окуповані території, зокрема Крим та Севастополь.

Значний дефіцит поточного рахунку означає, що Україна витрачає на імпорт товарів та послуг набагато більше, ніж отримує від експорту. Країна залежить від зовнішнього фінансування для покриття цього розриву і потребує припливу іноземного капіталу через позики, інвестиції чи фінансову допомогу.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, коментуючи дані НБУ, вказав, що платіжний баланс вдалося звести "з хірургічною точністю".

"З огляду на те як складався минулий рік, вісім із десяти перших місяців якого платіжний баланс був дефіцитним, це непоганий результат, що віддзеркалює насамперед неритмічність міжнародної допомоги минулого року, левова частина якої надійшла у березні, серпні, листопаді-грудні", - написав Гетманцев у Telegram.

Він додав, що збільшення дефіциту рахунку поточних операцій є ключовим ризиком для України. За оцінками МВФ, дефіцит поточного рахунку понад 5% ВВП (а в України він був 7% у 2024-му) у довгостроковій перспективі є нестійким та несе ризики для макрофінансової стабільності.

"Мінімізація цих ризиків під час війни та післявоєнної відбудови передбачає насамперед збереження значних і ритмічних обсягів міжнародної допомоги, розширення експортного потенціалу і логістики, суттєве збільшення залучення прямих іноземних інвестицій", - написав Гетманцев.