Україна та Єгипет обговорюють перспективу укладання угоди про зону вільної торгівлі

Україна та Єгипет можуть підписати угоду про зону вільної торгівлі, що дозволить розширити асортимент продуктів товарообігу між двома країнами, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Міністр зауважив, що товарообіг агропродукції між Україною та Єгиптом у 2024 році зріс. Зокрема, експорт української агропродукції збільшився на 32% порівняно із 2023 роком та склав $1,4 млрд. Його основу становлять кукурудза, пшениця, соєві боби, олія. Єгипет постачає Україні цитрусові, картоплю, плоди горіхів та інше.

За інформацією міністра, Єгипет зацікавлений у розширенні співпраці, зокрема в галузі тваринництва та експорту українського м'яса. Водночас існують фактори, що стримують розвиток торгівлі, зокрема ветеринарні та фітосанітарні обмеження.

Сторони обговорили питання переробки та зберігання агропродукції, залучення сучасних технологій для зменшення втрат продовольства та підвищення ефективності виробництва. З українського боку в зустрічах беруть участь заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка та голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Українська делегація вже провела переговори з міністром сільського господарства та меліорації Алаа Ель-Діном Фаруком і міністром постачання та внутрішньої торгівлі Єгипту Шаріфом Фаруком. Сторони обговорили перспективи двостороннього партнерства у сільському господарстві та продовольчій безпеці.