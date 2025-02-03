Україна виграла арбітраж щодо позову кіпрських компаній Коломойського на $6 мільярдів

Апеляційний суд у Стокгольмі 31 січня відмовив у задоволенні заяви трьох кіпрських компаній, пов'язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським, які намагалися скасувати рішення Стокгольмського трибуналу у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року на користь України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Суд виніс важливе рішення на користь України, відхиливши апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кіпрські компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited, які сукупно володіли 40,1009% акцій ПАТ "Укрнафта", у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад $6 млрд з відсотками.

Водночас арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Стокгольму.

Претензії позивачів базувалися на кількох ключових аспектах:

* відбір газу НАК "Нафтогаз України" з газосховищ "Укрнафти" за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;

* невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;

* підвищення ставки рентної плати за користування надрами;

* законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Суд погодився з ключовим аргументом України про те, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу "Укрнафти", а отже, не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії та не мали права на подання арбітражного позову.

Тепер компанії-позивачі зобов'язані відшкодувати Україні $18,92 млн витрат на арбітражне провадження $18,92 млн, $2,7 млн судових витрат, а також $549 674 та 2 800 шведських крон плюс відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки.

Як повідомлялося, міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Влітку 2016 року Міністерство юстиції України отримало офіційний позов від трьох кіпрських компаній. Вони направили вимогу до Мін'юсту після рішення на їх користь, ухваленого судом Стокгольму.

Три кіпрські компанії - міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта", вперше визнали (що випливає з документів), що вони підконтрольні громадянинові України, Ізраїлю та Кіпру Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.