Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні затвердили перелік авто, з яких потрібно сплатити податок

 

Міністерство економіки затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році. Податок на розкіш становить 25 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінекономіки.

До переліку потрапили авто з об'ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літрів. Рік випуску таких авто становить до 5 років.

Зокрема, до списку попали авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Як зазначається в повідомленні, розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до Податкового кодексу України.

Податок на люксові авто

Транспортний податок в Україні був введений у 2015 році. Він стягується з власників дорогих легкових автомобілів, які були випущені не більше п'яти років тому.

Транспортним податком обкладаються легкові автомобілі, вік яких не перевищує п'яти років і вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Враховуючи, що мінімальна зарплата на 1 січня 2025 року складає 8 тисяч гривень, для 2025 року ця сума становить 3 млн гривень. Ставка податку - 25 тисяч гривень за кожен автомобіль.

Середньоринкова вартість легкового автомобіля визначається Міністерством економіки України. Далі ця ціна коригується за допомогою коефіцієнта, що залежить від віку автомобіля: чим старіший транспорт, тим менший коефіцієнт, і, відповідно, нижча середньоринкова вартість.

Податок сплачують фізичні та юридичні особи, а також нерезиденти, які зареєстрували автомобіль в Україні. Сплачувати податок повинні саме власники транспортних засобів, а не орендарі чи особи, що користуються автомобілем за генеральною довіреністю.

Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення, тоді як юридичні особи - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7263
  0,0979
 0,23
EUR
 1
 43,3244
  0,1853
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес