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АНАЛІТИКА

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

12:00 03.02.2025 |

Економіка

 

Всі медичні працівники закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, можуть бути заброньованими, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Відповідні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час були внесені Кабінетом міністрів України.

«У змінах йдеться лише про медичних працівників, для решти фахівців, що працюють в медзакладах, - обмеження у бронюванні залишаються чинними», - йдеться у повідомленні.

Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

«На сьогодні близько 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме в цивільних медзакладах. Тому таке рішення дозволить забезпечити надання медичної допомоги як військовим, так і цивільним в необхідному обсязі», - йдеться у повідомленні.

Водночас потреби Збройних сил України та сектору оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба, наголошується у пресрелізі.

«Розбронювання» відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами Порталу Дія, відповідно до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби», - інформує Міністерство охорони здоров'я.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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