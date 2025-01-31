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Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
Українська defense tech компанія Huless, яка займається створенням так званих «прив'язних» безпілотників, залучила $1 млн інвестицій на розвиток дронів Highline-T, що використовують оптоволоконний зв'язок.
Як заявив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, команда проєкту Huless залучила кошти міжнародних інвесторів, грант від Brave1 та кредит від держбанку.
Міністр зазначив, що залучені кошти Huless планує направити на розвиток екосистеми мобільного військового зв'язку на основі дронів Highline-T. За його словами, ці дрони, з'єднані кабелем з пунктом управління оператора, можуть зависати на висоті 100 метрів та працювати навіть в умовах РЕБу. А ще на дроні також розташований ретранслятор, який збільшує дальність зв'язку оператора дрона з безпілотником, який виконує бойову операцію.
«З ангельськими інвесторами розробник познайомився на Defense Tech Valley - саміті, який організував Brave1. Пишаюся щоразу, коли дізнаюся, що наші оборонні команди залучають мільйони від приватних інвесторів. У наші інновації вірять. Ми вже створюємо технології, яких немає в жодній країні. Тому інвестиції в український Defense Tech - це внесок в обороноздатність не лише України, а й НАТО», - підсумував Федоров.
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