Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій

11:59 31.01.2025 |

Економіка, Новини IT

 

Українська defense tech компанія Huless, яка займається створенням так званих «прив'язних» безпілотників, залучила $1 млн інвестицій на розвиток дронів Highline-T, що використовують оптоволоконний зв'язок.

Як заявив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, команда проєкту Huless залучила кошти міжнародних інвесторів, грант від Brave1 та кредит від держбанку.

Міністр зазначив, що залучені кошти Huless планує направити на розвиток екосистеми мобільного військового зв'язку на основі дронів Highline-T. За його словами, ці дрони, з'єднані кабелем з пунктом управління оператора, можуть зависати на висоті 100 метрів та працювати навіть в умовах РЕБу. А ще на дроні також розташований ретранслятор, який збільшує дальність зв'язку оператора дрона з безпілотником, який виконує бойову операцію.

«З ангельськими інвесторами розробник познайомився на Defense Tech Valley - саміті, який організував Brave1. Пишаюся щоразу, коли дізнаюся, що наші оборонні команди залучають мільйони від приватних інвесторів. У наші інновації вірять. Ми вже створюємо технології, яких немає в жодній країні. Тому інвестиції в український Defense Tech - це внесок в обороноздатність не лише України, а й НАТО», - підсумував Федоров.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8242
  0,1052
 0,25
EUR
 1
 43,5097
  0,1095
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4940  0,14 0,33 42,1336  0,17 0,41
EUR 43,3120  0,16 0,37 44,0556  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес